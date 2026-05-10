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Listen to 7 radio stations in Schweinfurt online

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Schweinfurt, Rock, Electro, Pop
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Radio Gong Schweinfurt

Schweinfurt, Dance, Top 40 & Charts, Pop

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Generated: 10/5/2026 - 4:40:58 PM
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