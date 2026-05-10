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Listen to 3 radio stations in Schwaz online

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Radio U1 Tirol

Schwaz, Schlager, German Folklore, Traditional music
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downtowncitybeats-2020

Schwaz, Electro
Radio frequencies in Schwaz
Antenne Tirol
103.1
Radio U1 Tirol
100.2

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