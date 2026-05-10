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Listen to 20 radio stations in San Diego online

undefined KWFN - 97.3 The Fan

KWFN - 97.3 The Fan

San Diego, Talk
undefined B100.fm

B100.fm

San Diego, Oldies
undefined 91X

91X

San Diego, Rock, Punk, Alternative, Indie
undefined Coast Jazz Radio

Coast Jazz Radio

San Diego, Bossa Nova, Jazz, R'n'B
undefined Key56 Radio

Key56 Radio

San Diego, Soul, Funk, Motown, R'n'B
undefined KTAV Inspirational Radio

KTAV Inspirational Radio

San Diego, Gospel, Talk
undefined KPRZ K-Praise 106.1 and 1210

KPRZ K-Praise 106.1 and 1210

San Diego
undefined Rock Live 365

Rock Live 365

San Diego, Rock, 80s, Alternative, Classic Rock
undefined UHyped Radio

UHyped Radio

San Diego, Blues, Jazz
undefined Exponente Radio

Exponente Radio

San Diego, Rock, Alternative, Latin, Pop
undefined Big Reggae Mix (The Global Healing Has Begun)!™

Big Reggae Mix (The Global Healing Has Begun)!™

San Diego, Reggae
undefined GoHAM Radio

GoHAM Radio

San Diego, Rap, Hip Hop, R'n'B
undefined San Diego Radio Korea

San Diego Radio Korea

San Diego, Talk
undefined KIFM Sunny 98.1

KIFM Sunny 98.1

San Diego, 70s, 80s, 90s
undefined Whatever68 Radio

Whatever68 Radio

San Diego, Electro, Punk, Heavy Metal, Alternative
undefined KPBS 89.5 FM

KPBS 89.5 FM

San Diego, Gospel, Jazz
undefined KCBQ - Intelligent Talk 1170 AM

KCBQ - Intelligent Talk 1170 AM

San Diego, Talk
undefined KYXY - KyXy 96.5 FM CBS Local

KYXY - KyXy 96.5 FM CBS Local

San Diego, Ballads
undefined KLNV - La Nueva 106.5

KLNV - La Nueva 106.5

San Diego, Latin
undefined KSDS - Jazz 88.3 San Diego FM

KSDS - Jazz 88.3 San Diego FM

San Diego, Jazz

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