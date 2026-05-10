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Listen to 9 radio stations in Lubbock online

undefined KTTZ FM 89.1 - Texas Tech Public Media

KTTZ FM 89.1 - Texas Tech Public Media

Lubbock, Talk
undefined Viva Conjunto

Viva Conjunto

Lubbock, Mexican Music
undefined KTXT 88.1 FM

KTXT 88.1 FM

Lubbock
undefined KRFE 580 AM

KRFE 580 AM

Lubbock, Easy Listening
undefined KLCT-LP 99.1 Chap Radio

KLCT-LP 99.1 Chap Radio

Lubbock
undefined KTTZ 89.1 FM

KTTZ 89.1 FM

Lubbock
undefined KAIQ La Tricolor 95.5 FM

KAIQ La Tricolor 95.5 FM

Lubbock, Ranchera
undefined The Beat 104.9 FM

The Beat 104.9 FM

Lubbock, Hip Hop
undefined KLLL 96.3 FM

KLLL 96.3 FM

Lubbock, Country

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