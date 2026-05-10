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Cities Lille

Listen to 37 radio stations in Lille online

undefined Roots Legacy Radio

Roots Legacy Radio

Lille, Reggae, Ska, Dub
undefined Metropolys Riviera

Metropolys Riviera

Lille, Electro, Pop
undefined Soov Radio

Soov Radio

Lille, Charts, 2000s, 80s, 90s
undefined Radio of Magic

Radio of Magic

Lille, Ambient
undefined Droogies Radio

Droogies Radio

Lille, Rock, Oldies, Punk, Reggae
undefined ELECTRO DANCEFLOOR

ELECTRO DANCEFLOOR

Lille, Hits, Electro
undefined ici Nord

ici Nord

Lille, Hits, Pop, French songs
undefined Mona FM

Mona FM

Lille, Oldies
undefined Contact FM

Contact FM

Lille, Hits, Electro, House

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