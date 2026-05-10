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Cities Leicester

Listen to 14 radio stations in Leicester online

undefined IMPACT RADIO

IMPACT RADIO

Leicester, Charts, 80s, Dance, Drum'n'Bass, Happy Hardcore, Top 40 & Charts, Trance, 90s
undefined Radio 1860

Radio 1860

Leicester, Rock, 80s, Pop, 90s
undefined Cross Counties Magna

Cross Counties Magna

Leicester, Alternative
undefined Ramadan.FM

Ramadan.FM

Leicester
undefined WVNE - Life Changing Radio 760 AM

WVNE - Life Changing Radio 760 AM

Leicester, Talk
undefined Sanskar Radio

Sanskar Radio

Leicester, Indian Music
undefined Sabras Radio

Sabras Radio

Leicester, Bollywood
undefined BBC Radio Leicester

BBC Radio Leicester

Leicester
undefined EAVA FM 102.5

EAVA FM 102.5

Leicester, Talk
undefined Cross Counties Radio One

Cross Counties Radio One

Leicester, Hits, Pop

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