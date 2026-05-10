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Listen to 12 radio stations in Jena online

Radio frequencies in Jena
ANTENNE THÜRINGEN
90.9
Deutschlandfunk
104.5
Deutschlandfunk Kultur
98.2
LandesWelle Thüringen
106.1
MDR Aktuell
89.5
MDR JUMP
101.9
MDR KULTUR
96.4
Radio OKJ
103.4
radio TOP 40
94.8

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