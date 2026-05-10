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Listen to 8 radio stations in Friedrichshafen online

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SWR4 Friedrichshafen

Friedrichshafen, Oldies, 70s, 80s, 60s

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Generated: 10/5/2026 - 2:02:21 PM
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