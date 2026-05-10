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Listen to 29 radio stations in Durban online

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Megazone Bollywood

Durban, Film & Musical, Bollywood
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Sleek FM

Durban, Hip Hop
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Radio Zaythini

Durban, Electro, House, Hip Hop
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Lotus FM

Durban, Pop
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East Coast Gold

Durban, 20s 30s 40s 50s 60s, 70s, 80s
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Lesedi FM

Durban, Hits, Pop
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Hindvani Radio

Durban
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IzwelenalaFM

Durban, Gospel, Christian Music
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Clock Radio

Durban, 80s, Classic Rock, 90s
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Ukhozi FM

Durban, African Music
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VumaFM

Durban, Gospel, Pop
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Good News Community Radio

Durban, Gospel, Christian Music
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East Coast Radio

Durban, Hits, R'n'B

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