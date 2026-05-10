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Listen to 10 radio stations in Bamberg online

undefined WBSC-LP Radio 102.3 FM

WBSC-LP Radio 102.3 FM

Bamberg, Oldies
undefined Radio Galaxy Oberfranken

Radio Galaxy Oberfranken

Bamberg, Hits, Pop
undefined Radio Bamberg

Radio Bamberg

Bamberg, Hits, Pop
Radio frequencies in Bamberg
AFN Bavaria - The Eagle
98.9
BAYERN 1 - Franken
94.8
Bayern 2 Nord
89.6
BAYERN 3
99.8
BR24
97.4
BR-KLASSIK
102.9
Radio Bamberg
88.5
Radio Galaxy Oberfranken
104.7

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