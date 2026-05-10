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Listen to 31 radio stations in Antwerp online

undefined Halloweenradio Kids

Halloweenradio Kids

Antwerp
undefined Tomorrowland - One World Radio

Tomorrowland - One World Radio

Antwerp, Electro
undefined FG Belgique

FG Belgique

Antwerp, Electro
undefined Play NOSTALGIE

Play NOSTALGIE

Antwerp, Oldies, Pop
undefined Radio 2 Antwerpen

Radio 2 Antwerpen

Antwerp, Pop
undefined Radio Minerva

Radio Minerva

Antwerp, Instrumental

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