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SportMajor League BaseballLos Angeles Dodgers vs. Colorado Rockies

Los Angeles Dodgers vs. Colorado Rockies

MLB -

-

On the radio:
KLAC - AM 570 LA Sports
vs

-

On the radio:
KOA 850 AM & 94.1 FM
Note: Not all stations are available outside the USA. Please try other stations if you get one of these. if you run into one.

MLB: Live Radio Stream & Broadcast Today

Listen to the MLB in live stream. The match Los Angeles Dodgers vs Colorado Rockies will start on August 18, 2026 at 12:40 AM.

MLB: Join in live with these radio stations

Los Angeles Dodgers

KLAC - AM 570 LA Sports
KLAC - AM 570 LA Sports

Colorado Rockies

KOA 850 AM & 94.1 FM
KOA 850 AM & 94.1 FM
KHOW 630 AM
KHOW 630 AM

MLB: More radio live streams of the matchday

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