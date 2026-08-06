本期节目是个“老友局”，方老师、小寒老师和划水怪在北京相聚，在《奥德赛》上映前，他们从这部史诗聊起，发现当下无数人都踏上了大规模的“奥德赛”式流浪：漫长、迂回、没有方向，却必须前行。三人对比了北京与上海的社交差异，感慨如今见面常被利益权衡填满，那种纯粹松弛、漫无目的的交谈正变得稀缺。他们梳理了两种人生状态：一边是全年无休、被客户随时召唤的自由职业者，一边是踏实买菜做饭、融入烟火的普通人。从观鸟随笔到唐宋诗词，再到《论语》与《洛神赋》，那些无法变现的无用热爱，反而搭建起跨越时空的精神共鸣。聊到最后他们发现，人人都会走过迷茫漂泊的阶段，重要的不是找到终点，而是学会与自己和解。



更多精彩内容，欢迎收听本期节目~



主播 / 相征 郭小寒 方佳翮



音频后期 / 陆凯BBBBUDDHA



音频上传 / 恬恬



-本节目由深夜谈谈 Midnight Network出品 -



Timeline



00:00:15 许久未见的小寒和方老师来啦



00:03:33 “奥德赛时期”的归属感



00:11:29 自由职业真的自由么？



00:21:06 急于“贴标签”的时代



00:27:58 年轻人别躺平



00:41:30 观鸟与散步



00:51:17 无用之用的知识有什么用？



00:58:31 deep time与无效社交



01:05:32 音乐节的偶遇，警醒到现在？



01:18:31 说去“观鸟”就去了？！



01:27:39 《论语》与《诗经》有大智慧！



01:45:45 观察者与投入者



02:01:04 《洛神赋》里的趣事



02:15:54 James Blake,Travis Scott,Ludwig Göransson - When I’m Home



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