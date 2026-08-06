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大内密谈
大内密谈
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- 本期节目是个“老友局”，方老师、小寒老师和划水怪在北京相聚，在《奥德赛》上映前，他们从这部史诗聊起，发现当下无数人都踏上了大规模的“奥德赛”式流浪：漫长、迂回、没有方向，却必须前行。三人对比了北京与上海的社交差异，感慨如今见面常被利益权衡填满，那种纯粹松弛、漫无目的的交谈正变得稀缺。他们梳理了两种人生状态：一边是全年无休、被客户随时召唤的自由职业者，一边是踏实买菜做饭、融入烟火的普通人。从观鸟随笔到唐宋诗词，再到《论语》与《洛神赋》，那些无法变现的无用热爱，反而搭建起跨越时空的精神共鸣。聊到最后他们发现，人人都会走过迷茫漂泊的阶段，重要的不是找到终点，而是学会与自己和解。
更多精彩内容，欢迎收听本期节目~
主播 / 相征 郭小寒 方佳翮
音频后期 / 陆凯BBBBUDDHA
音频上传 / 恬恬
-本节目由深夜谈谈 Midnight Network出品 -
Timeline
00:00:15 许久未见的小寒和方老师来啦
00:03:33 “奥德赛时期”的归属感
00:11:29 自由职业真的自由么？
00:21:06 急于“贴标签”的时代
00:27:58 年轻人别躺平
00:41:30 观鸟与散步
00:51:17 无用之用的知识有什么用？
00:58:31 deep time与无效社交
01:05:32 音乐节的偶遇，警醒到现在？
01:18:31 说去“观鸟”就去了？！
01:27:39 《论语》与《诗经》有大智慧！
01:45:45 观察者与投入者
02:01:04 《洛神赋》里的趣事
02:15:54 James Blake,Travis Scott,Ludwig Göransson - When I’m Home
恰逢周年，大内十三周年限定主题周边正式上线。在香港的俚语里，“My Cup Of Tea”代表合心我意、投缘，于是我们将Tea替换成T恤的缩写Tee，于是就有了“MY CUP OF TEE 係我杯茶”的周年主题。而本次周边分为是定制马克杯、主题T恤两款单品，也推出了成套纪念礼盒（礼盒附赠随机主播签名嗷）～
藏式金刚断烦恼，紫檀咒珠守心安。二十八宿催红鸾，甲子莲蓬伴流年。大内上新四款手串，愿你遇事不慌，少些内耗，遇见真心，白首不离。微信搜索小程序“大内夜市”，把祝福戴在腕间，日子自有光亮。
奔赴天山下的阿拉木图，给自己放个假！Gorillaz、Jack White 等传奇乐队轮番开唱。划水怪&miya带队大内专属小团，雪山峡谷、实弹射击、湖畔晚餐尽收眼底。2026.08.20-08.25，诚邀你用旷野与音乐清空焦虑，共赴一场线下出逃，重置紧绷一整年的身心。微信搜索小程序“大内夜市”，即可报名～
深夜谈谈招聘啦，本次开放岗位
全职：1、视频编导（北京/上海） 2、商务BD&AE （上海）
感兴趣的朋友们请发送求职信+简历+个人作品请发送至邮箱jobs@midnightalks.com
-你还可以在这里找到我们：
小红书：@深夜谈谈、@相征terry、 @miya
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- 拥有多年潮流服装从业经验的囍子做客节目，从海外行业壁垒聊到国内职场沉浮，再到实体创业的血泪教训。东北出身的他远赴美国求学定居，坐过兰博基尼的副驾，也体验过被警察拿枪顶住后脑勺的绝望。被美国职场边缘化后，他毅然回国，本以为能大展拳脚，却接连遭遇项目解散、老板一夜改赛道、内部派系斗争被裁员。不甘心的他转身创业，开设计工作室、投资瑜伽馆、理发店、做帽子品牌，结果全线亏损。如今40岁重返职场，猎头一句“履历太跳”让他卡在高不成低不就的尴尬关口，满是中年人的无奈与心酸，而划水怪又是怎么看待这场“危机”的呢？
更多精彩内容，欢迎收听本期节目~
主播 / 相征
嘉宾 / 囍子
音频后期 / 陆凯BBBBUDDHA
音频上传 / 恬恬
-本节目由深夜谈谈 Midnight Network出品 -
Timeline
00:04:03 加入美国国籍经历
00:09:20 兰博基尼之“速度与激情”
00:24:38 美国经济现状
00:38:27 波特兰、纽约之行
00:46:33 美国生活成本激增！
00:49:52 小费的委屈
00:52:03 斩杀线与华人消费观念的差异
01:00:39 移民设计师的职场挑战
01:03:55 刚加入就散了？！
01:15:17 职场派系斗争导致高级总监被裁
01:26:46 商学院学习之旅
01:34:40 于是开始创业了！
01:43:03 有故事的拉面店主
01:50:03 40岁后职业选择难题
01:59:24 JAY-Z,Linkin Park - Points of Authority / 99 Problems / One Step Closer
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- 当《海伯利安》遇上“七宗罪”会是怎么个事呢？方老师的“科幻宇宙漫游”终于终于终于回归了！本期节目聚焦于丹・西蒙斯的长篇太空歌剧《海伯利安》，话说地球被黑洞吞噬后人类建立霸主政权，与 AI 技术内核共生，驱逐者为对立变异族群。战争前夕七名朝圣者前往光阴冢，各有所求，其中的人物故事一一对应但丁的“七宗罪”，那幕后大boss究竟是谁呢？方老师和划水怪横向对比《三体》《银河帝国》《沙丘》等多部经典科幻作品，发现所有人都爱造神崇拜，这又是怎么回事呢？快来听节目吧！
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主播 / 相征 方佳翮
音频后期 / 陆凯BBBBUDDHA
音频上传 / 恬恬
-本节目由深夜谈谈 Midnight Network出品 -
Timeline
00:03:47 方老师来了
00:13:53 人类是幸运的
00:21:30 黑洞灾难后
00:27:36 长生代价与求死之旅
00:32:35 军人你居然。。
00:36:09 重返海伯利安
00:41:25 仿生人的谋杀
00:47:47 海伯利安七宗罪！
00:58:52 虚拟世界中的欲望与愤怒
01:06:13 人类就是喜欢造神
01:19:41 COBRAH,Grimes - Sign From God
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- 你真的了解饭圈文化么？马中红、唐乐水两位老师花费五年走访无数普通“追星人”，在一次次面对面地交流中，写下《饭圈纪实：爱，数据和权力》。节目里，二人用一个个鲜活的粉丝小故事打破偏见：有人冒雨数小时等候偶像，有人连夜带走废弃人形立牌，看似离谱的举动背后，是无处安放的热爱。他们盘点饭圈发展脉络，从早年全民选秀聊到数据横行的当下。平台榜单与商业需求一步步把“喜爱”量化成任务，让普通粉丝被动卷入内卷。而饭圈分层之下，资源集中在少数人手中，部分乱象不断消耗着普通爱好者。如今快餐追星慢慢流行，饭圈里的爱到底是真心、劳动还是生意？欢迎你到节目中寻找答案～
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主播 / 相征
嘉宾 / 马中红 唐乐水
音频后期 / 陆凯BBBBUDDHA
音频上传 / 恬恬
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Timeline
00:02:08 饭圈定义到底是什么
00:08:55 一场五年的情感探索之旅
00:10:55 亚文化与饭圈
00:20:37 追星女孩的真实生活
00:26:19 大众对饭圈的误解
00:38:05 他们都是什么样的心理
00:43:57 死忠粉的认证体系
00:51:45 饭圈文化与资本
01:05:53 理想与现实的落差
01:09:08 饭圈女孩的追星日常
01:21:27 饭圈数据造假？
01:32:23 那未来呢？
01:37:32 Blondie - Fan Mail
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- “孤独之心俱乐部”回归！这一次，晓辉老师和划水怪不再聊风花雪月，直接点评互联网奇怪的现状！从网络热词“老登”切入，他们剖析了从“油腻”和“老登”的区别，从一句东北方言，到如今对所有成年男性的无差别攻击，这个词背后是一种深深的疏离感和对立情绪。韩红在冯小刚最新电影《抓特务》的首映礼上，一句“走个面儿”引发的舆论风暴，甚至牵连其慈善事业，背后究竟孰是孰非？蒋方舟论文翻车事件后，网友疯狂翻旧账落井下石，如今大众总盼着公众人物跌落，却很少有人愿意客观完整看待一件事。话不多说，快来听节目吧～
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主播 / 相征 宋晓辉
音频后期 / 昊宇、陆凯BBBBUDDHA
音频上传 / 恬恬
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Timeline
00:03:11 从“油腻”到“老登”
00:12:17 20年前也是个“愤青”
00:19:49 对国产电影质量下滑
00:31:33 电影《抓特务》争议与韩红事件
00:45:02 当代公益的困境
00:56:10 网络声量与算法推送的误导性分析
01:03:58 沉默的螺旋效应
01:08:21 短视频冲击下的电影行业
01:12:47 电影评价标准是怎么样的？
01:26:39 聊聊蒋方舟事件
01:36:48 怎么看待抖音高赞内容
01:47:53 网络上的极端情绪
01:53:15 ABBA - Crazy World
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「大内密谈Midnightalks」是一档由“深夜谈谈Midnight Network”出品的播客节目。密而不宣，无所不谈。Podcast website