大内密谈
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「大内密谈Midnightalks」是一档由“深夜谈谈Midnight Network”出品的播客节目。密而不宣，无所不谈。 More
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vol.1086 浪谈日漫之牌桌顶上战争 SIDE A
盼望着，盼望着，杨凯老师终于来啦，浪谈三人组再聚头。NBA的坑还没填上，杨凯老师又开新坑。这期我们来聊一聊日本漫画里一个非常垂直的领域“赌博漫画”。本系列将分成上下两期放送，上期将主要集中讲述《狂赌之渊》、《欺诈游戏》以及福本伸行《斗牌传说》和《天·天和街浪子》，更多精彩内容，且听杨凯老师一一道来。更多精彩内容，欢迎收听本期节目。主播 / 相征嘉宾 / 大猛、杨凯音频后期 / BBBBUDDHA音频上传 / ObserverPlaylist：01:50:39 Re：versed - 一か八かTimeline: 00:03:42 杨凯老师开新坑00:08:40 赌博与日本的借金文化00:11:54 赌博漫画的分类（杨凯版）00:15:55 《狂赌之渊》颜艺即正义00:31:56 必赢和必输的赌博都不是赌博00:34:15 《欺诈游戏》 智斗漫画天花板00:52:26 为光明的人鼓掌00:55:27 赌博漫画之神——福本伸行01:07:53 日本麻将届最高的山01:12:24 杨凯老师跪地吐血推荐《天·天和街浪子》《斗牌传说》01:15:59 赤木茂：无敌是多么寂寞01:26:24 赤木茂VS鹫巢岩01:41:25 赤木茂的结局大内密谈的各种帐号都是“大内密谈”欢迎加入 欢迎互动：）
vol.1085 我们终于跟窦靖童坐下来聊聊天
本期火星好朋友，我们迎来史上最年轻的嘉宾。让我们大声喊出她的名字，窦靖童！4月24日，窦靖童第一张国语专辑《春游》正式上线，划水怪和黄少在听完这张专辑之后更是连连称赞。本期，就让我们和窦靖童坐下来好好聊一聊，伴随着她的新专辑，喝着橘子汽水，从Monday到Sunday，一起快乐出游！更多精彩内容，欢迎收听本期节目。主播 / 相征嘉宾 / 黄少峰 窦靖童音频后期 / BBBBUDDHA音频上传 / ObserverPlaylist：01:24:32 窦靖童 - 橘子汽水 Timeline: 00:03:34 黄少和窦靖童对彼此的第一印象00:06:26 玩音乐的人见面总要聊点音乐吧00:10:36 首张中文专辑00:12:30 音乐创作上的母语羞涩00:21:34 感受到现场表演的魅力00:26:21 让我们来聊一聊《春游》00:30:27 专辑封面中的大鹅00:34:16 做一些轻松的音乐00:36:33 所谓幸运00:42:00 不要框住自己 00:47:35 录音的时候我可太纠结了00:51:03 在欧洲硬盘被偷00:56:17 25岁之后的变化 00:59:19 父母辈的音乐成就会是一种压力吗？01:01:05 依旧相信音乐的力量01:04:38 关于表演01:11:39 开始喜欢宅在家里01:14:33 关于死亡01:19:20 最近开心的瞬间大内密谈的各种帐号都是“大内密谈”欢迎加入 欢迎互动：）
vol.1084 声量这24小时活动怕是一期回顾不完
大家都知道4月22日我们在阿那亚搞了一件大事，大型播客线下派对「The Power of Voice」在各位家人们的见证下圆满落幕。感谢大家给予的关注和支持，本期让我们和划水怪以及8位嘉宾一起，用3小时回顾3段精彩录制。当然声量精彩内容还有很多，后续我们也会制作成合集，还请大家多多期待～更多精彩内容，欢迎收听本期节目。主播 / 相征嘉宾 / 大肠、小明、大猛、大洋马、关雅荻、梵一如、李志明、小兔音频后期 / BBBBUDDHA、黑爪、桃子音频上传 / ObserverPlaylist：02:48:25 郑钧 - 牌坊Timeline:00:02:56 来一场声量回顾00:12:43 声量现场认识的两个“头子”00:24:28 声量的初衷00:29:31 面对面的交流更让人期待00:32:21 猛犸象终于开聊《马大帅》00:35:39 《马大帅》的故事背景00:42:02 《马大帅》的出场人物01:06:28 “辽北海贼王”马大帅的升级打怪之路01:11:56 大内主播大型网友见面会01:15:28 关雅荻的濒死体验01:37:21 声量未解之谜之关雅荻为什么这么有活力？01:42:28 感谢各位家人们01:45:34 赛博牌坊和赛博裹脚布成风，当代年轻人为何越来越保守？02:07:15 现实和互联网上的两套规则02:14:56 因追星被20年老朋友拉黑大内密谈的各种帐号都是“大内密谈”欢迎加入 欢迎互动：）
vol.1083 早教销金窟,神仙学校和中年悲歌组
时隔5个月，中年悲三人组再聚首，在上海新办公室录制了第一场播客。上期还在聊幼稚园悲歌，转眼间米地老师家的小公主已经到了要上小学的年纪。提起择校以及早教便是悲从中来，后期三人又聊到chatgpt对各行各业的冲击，那更是悲上加悲。更扎心的还是chatgpt对于“中年悲”的解释，欲知详情，还请锁定本期节目。更多精彩内容，欢迎收听本期节目。主播 / 相征嘉宾 / 米地、第七音频后期 / BBBBUDDHA、划水怪、桃子音频上传 / ObserverPlaylist：00:28:49 张雨生 - 一天到晚游泳的鱼02:02:42 Ollie - Wasted Timeline: 00:01:27 上海录音室的第一次录音00:02:46 米地要单飞00:05:40 米地的容貌焦虑00:15:56 鲤鱼跃龙门的be结局00:23:07 当别人家的老公开始健身00:24:58 miya指路专用00:36:06 上海的“神仙学校”00:38:36 幼升小考试题目击败99.9%成年人00:41:43 早教销金窟00:50:19 娃娃也有烦恼01:03:12 如何定义早教01:19:09 聊一聊chatgpt01:22:15 AI绘画的版权问题01:29:12 当中年人遇到chatgpt01:34:39 第七老师chatgpt使用心得01:40:08 chatgpt如何解释“中年男人悲歌”01:42:40 你的梦想是什么？ 01:51:39 赚钱这件事情重要吗？01:56:45 世界上有钱人那么多，多我一个怎么了！大内密谈的各种帐号都是“大内密谈”欢迎加入 欢迎互动：）
vol.1082 关于韩国的那些“偷国”传闻靠谱吗？
最近划水怪在网上冲浪的时候，对于中文互联网上关于韩国的刻板印象产生了诸多好奇。恰巧权小星老师最近在帝都，这不，请明白人来给我们唠一唠，网上的传闻究竟是真是假。两人从今年春节引发争议的“lunar new year”聊起，逐渐延伸至泡菜、汉服、端午节等韩国“偷国”传闻，期间还穿插了朝鲜半岛民族精神的发展历程。当然我们只是从个人视角出发，如果大家有不同观点，也欢迎在评论区友善讨论～更多精彩内容，欢迎收听本期节目。主播 / 相征嘉宾 / 权小星音频后期 / BBBBUDDHA、桃子音频上传 / ObserverPlaylist：02:23:12 全仁权 - 걱정말아요 그대Timeline: 00:01:06 沪圈播客东北话推广大使00:03:54 再不去韩国感受父爱，就……00:06:08 韩国也是有方言的00:10:43 怎么就想不开去韩国读大学00:16:48 为什么中韩合拍剧永远拍不好00:18:23 Chinese new year VS Lunar New Year00:19:20 “老朋友”vank和徐炯德00:32:38 朝鲜半岛民族精神的发展00:45:28 日据时期韩国民族精神的觉醒00:53:01 朴正熙当政时期的韩国01:17:23 端午节争议01:23:01 泡菜这词还不能提了？01:38:17 流水的总统，铁打的财阀01:55:17 有钱无罪，没钱有罪01:56:23 韩国的运动体育精神02:08:15 韩国历史起源争议02:13:42 关于wuli 这个词大内密谈的各种帐号都是“大内密谈”欢迎加入 欢迎互动：）
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