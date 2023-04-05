vol.1085 我们终于跟窦靖童坐下来聊聊天

本期火星好朋友，我们迎来史上最年轻的嘉宾。让我们大声喊出她的名字，窦靖童！4月24日，窦靖童第一张国语专辑《春游》正式上线，划水怪和黄少在听完这张专辑之后更是连连称赞。本期，就让我们和窦靖童坐下来好好聊一聊，伴随着她的新专辑，喝着橘子汽水，从Monday到Sunday，一起快乐出游！更多精彩内容，欢迎收听本期节目。主播 / 相征嘉宾 / 黄少峰 窦靖童音频后期 / BBBBUDDHA音频上传 / ObserverPlaylist：01:24:32 窦靖童 - 橘子汽水 Timeline: 00:03:34 黄少和窦靖童对彼此的第一印象00:06:26 玩音乐的人见面总要聊点音乐吧00:10:36 首张中文专辑00:12:30 音乐创作上的母语羞涩00:21:34 感受到现场表演的魅力00:26:21 让我们来聊一聊《春游》00:30:27 专辑封面中的大鹅00:34:16 做一些轻松的音乐00:36:33 所谓幸运00:42:00 不要框住自己 00:47:35 录音的时候我可太纠结了00:51:03 在欧洲硬盘被偷00:56:17 25岁之后的变化 00:59:19 父母辈的音乐成就会是一种压力吗？01:01:05 依旧相信音乐的力量01:04:38 关于表演01:11:39 开始喜欢宅在家里01:14:33 关于死亡01:19:20 最近开心的瞬间大内密谈的各种帐号都是“大内密谈”欢迎加入 欢迎互动：）