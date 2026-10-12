能在鼓浪屿住一晚，是我从听说这个地方起就有的幻想，长大去工作后就变成梦想。也不知道为什么，好像海岛的夜晚就跟我们普通的夜晚不一样，究竟不一样在哪儿，我也说不清。人近中年上岛第一次过夜，记忆里留下了深夜雨雾笼罩，使劲抱住犹如电影阿凡达里树精灵般粗壮的，令人惊叹的古老细叶榕，仰望枝条气根纷纷扰扰欲说还休，还是说不清，海岛的迷人究竟不一样在哪里，或者说不清楚，也是自己的一厢情愿，因为很多事情，本无须究竟。 认识黄老师，是因为阿汤哥，认识阿汤哥是16年前在三亚酒店里一起的公益活动。身边总有一群跟我的行业毫无关联的好朋友，并因为某些共同的兴趣保持长期交往，物理上的长远不见不影响彼此的连接，鼓浪屿应该也拥有这样的能量。 愿我钟爱的烟火气，有幸，可与你同行。

第一次听说许春草先生的故事，也是第一次认识黄老师的那天。那一刻的鼓浪屿于我，不再是一个游客眼中好奇的小岛，而是具体的人与事，人与建筑与植物依傍，星月与海水伴随潮汐，交织成活生生的一个时代，串古至今。那一天听到了Amoy Deco，烟炙纹的红砖，记住殖民地外廊的叫法。也萌生一个想法，可以走进许先生的家。直到几年后的今天踏入许先生后代家中，问出的问题依然愚钝又俗气，变得不是自己。惶惑之际，黄老师说，神性，那是藏在日常里。顿悟，是日常那些爱的点滴滋生，成就日后的美好壮阔。 所以，还得是日常啊。

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