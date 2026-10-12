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- 能在鼓浪屿住一晚，是我从听说这个地方起就有的幻想，长大去工作后就变成梦想。也不知道为什么，好像海岛的夜晚就跟我们普通的夜晚不一样，究竟不一样在哪儿，我也说不清。人近中年上岛第一次过夜，记忆里留下了深夜雨雾笼罩，使劲抱住犹如电影阿凡达里树精灵般粗壮的，令人惊叹的古老细叶榕，仰望枝条气根纷纷扰扰欲说还休，还是说不清，海岛的迷人究竟不一样在哪里，或者说不清楚，也是自己的一厢情愿，因为很多事情，本无须究竟。
认识黄老师，是因为阿汤哥，认识阿汤哥是16年前在三亚酒店里一起的公益活动。身边总有一群跟我的行业毫无关联的好朋友，并因为某些共同的兴趣保持长期交往，物理上的长远不见不影响彼此的连接，鼓浪屿应该也拥有这样的能量。
愿我钟爱的烟火气，有幸，可与你同行。
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About 爱走路的马小姐
真的超级爱走路，累的时候出去走走，就不累了。 有个原则，能走路绝不坐车，一小时内的步行肯定走路。同事也养成习惯，跟我公告必穿球鞋，因为大概率会有步行活动。 坐车从一个地方到另一个地方，是点到点的步骤，如果走过去，看到铺路用什么石材，街边种什么行道树，行人穿着打扮和精神状态，路边小店都卖什么，留在脑海里的，就是活生生的画面，不再是两个地址。 前几年在惠州拍戏，因为那座城太美，总是走路去开工，收工时坐车出片场，再下车一个人走回去。自己的每一天，都在更融入这个地方。 走路的时候，身上最好别背包，最好大脑放空，最好走走瞧瞧。两手插口袋也好，前后摆动也好，开心时甩起来也好，还可以倒着走，哈哈哈。 走路的时候一点儿不觉得累，有时候屋里窝着精神不好，出来走着走着，心就透了，眼睛也亮了。 最美好的东西，还是在日常啊。路上的闲言碎语，锅碗瓢盆叮当，背景里人声嘈杂，去一个地方做一件事前因未知的紧张。散了之后，彼此沉默，心在各自的世界回响，只剩脚步声踩在地上，不停歇。 我想，步履不停，总会向前。Podcast website
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爱走路的马小姐
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