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LanguagesBasque

Listen to 17 Basque radio stations online

undefined EiTB Irratia

EiTB Irratia

Bilbao, Hits
undefined Euskadi Irratia

Euskadi Irratia

Bilbao
undefined Naiz Irratia

Naiz Irratia

San Sebastian
undefined PUNK Irratia

PUNK Irratia

Bilbao, Rock, Electro, Punk, Ska
undefined EiTB Musika

EiTB Musika

Bilbao, Pop
undefined Bizkaia Irratia 96.7 FM

Bizkaia Irratia 96.7 FM

Dunstable, Spanish Music
undefined Arrate Irratia 93.6 FM

Arrate Irratia 93.6 FM

Eibar, Hits
undefined EiTB Euskadi Gaztea

EiTB Euskadi Gaztea

Bilbao, Rock, Top 40 & Charts, Pop
undefined EiTB Radio Euskadi

EiTB Radio Euskadi

Bilbao, Talk

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