RADIO MTV MADAGASCAR
Radio Music For People
Ofoforo Radio 96.7 MHz
Afrobeats Gospel Radio
Radio One Stereo FM 89.7
Nehestrat FM
Meridian Radio France
SUNSETS MUSIC / Afro House, Latin Rhythm
HD FM 96.0 BAMAKO
Sauma HD Radio
Diamond Radio
Afrikana Radio – Sport & Motivation
Afrikana Radio – Love & Romance
Afrikana Radio – Live African
Afrikana Radio – Street & Energy
Afrikana Radio – Dance, Party & Club
Afrikana Radio – Raï Culture
Afrikana Radio – Focus & Work
Reliable FM 89.9
Soul fm 97.5
Mzansi FM
HORIZON FM CÔTE D'IVOIRE
Softlife Afrofusion Radio
Kolo-mbokafm
NRJ AFRO HITS
Groovasmique
Mmuock Community Radio
Popote Digital Radio
Radio Caprice - Latin/Afro-Cuban Jazz
DaizaRadio IA (PRO)
radio vazogasy
Amaica Radio
Radio-Magic-Power
Afrofusion Gospel Radio
Inspir3 Radio
Amulragal Radio International
Radio425fm2
Nana Fm
Afrikana Radio – Afrohouse Club Session
jaliya
237ONAIR
GoRadio
KRAK RADIO
Season Radio
RadioRevolution
Youthful Praise Radio
Deejay Station
VICTORY FM
All Saints Africa. The Rhythm Of Africa.
Companion Radio