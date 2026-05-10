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Listen to 26 radio stations in Winnipeg online

undefined CJNU Nostalgia Radio 93.7

CJNU Nostalgia Radio 93.7

Winnipeg, Oldies
undefined Insane Realm Radio

Insane Realm Radio

Winnipeg, Rock, Heavy Metal, Alternative
undefined CIUR Now Country 104.7 FM

CIUR Now Country 104.7 FM

Winnipeg, Hip Hop, R'n'B
undefined CKXL Envol91

CKXL Envol91

Winnipeg
undefined CJUM UMFM

CJUM UMFM

Winnipeg
undefined CITI 92.1 FM

CITI 92.1 FM

Winnipeg, Rock
undefined CJOB 680 AM

CJOB 680 AM

Winnipeg
undefined CHWE Energy 106 FM

CHWE Energy 106 FM

Winnipeg, Top 40, Top 40 & Charts
undefined ICI Radio-Canada Première - Manitoba

ICI Radio-Canada Première - Manitoba

Winnipeg
undefined Choice Classic Rock

Choice Classic Rock

Winnipeg, 70s, 80s, Classic Rock
undefined CKJS 810 AM

CKJS 810 AM

Winnipeg, Hits
undefined 680 CJOB

680 CJOB

Winnipeg
undefined CBC Radio One Winnipeg

CBC Radio One Winnipeg

Winnipeg
undefined CJKR-FM - Power 97

CJKR-FM - Power 97

Winnipeg, Rock
undefined CFQX-FM - QX 104 FM

CFQX-FM - QX 104 FM

Winnipeg, Country
undefined CHVN FM

CHVN FM

Winnipeg, Christian Music
undefined KiSS 102.3 Winnipeg

KiSS 102.3 Winnipeg

Winnipeg, Pop

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