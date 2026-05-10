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Listen to 10 radio stations in Tulsa online

undefined KTSO Totally Awesome 80s @ 100.9

KTSO Totally Awesome 80s @ 100.9

Tulsa, 80s
undefined UBCRADIO3

UBCRADIO3

Tulsa, Gospel, Christian Contemporary
undefined Prime 99, KRRN-DB

Prime 99, KRRN-DB

Tulsa, Rock, Hard Rock
undefined KXTD Que Buena 1530 AM

KXTD Que Buena 1530 AM

Tulsa, Ranchera
undefined KGTO Touch 1050 AM

KGTO Touch 1050 AM

Tulsa, Pop
undefined KMYZ The Edge 104.5 FM

KMYZ The Edge 104.5 FM

Tulsa, Rock
undefined KJMM K-JAMZ 105.3 FM

KJMM K-JAMZ 105.3 FM

Tulsa, Hip Hop, R'n'B
undefined The Light

The Light

Tulsa, Christian Music
undefined Radio Brisa Tropical

Radio Brisa Tropical

Tulsa, Salsa, Merengue, Latin

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