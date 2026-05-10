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Listen to 13 radio stations in Tucson online

undefined KDRI The Drive

KDRI The Drive

Tucson, Oldies
undefined KTDT-LP Downtown Radio Tucson

KTDT-LP Downtown Radio Tucson

Tucson, Rock
undefined KPUP-LP 100.5 FM

KPUP-LP 100.5 FM

Tucson, Hits
undefined KTUC 1400 AM

KTUC 1400 AM

Tucson, Pop
undefined KHYT K-Hit 107.5 FM

KHYT K-Hit 107.5 FM

Tucson, Hits, 70s, 80s
undefined KAMP Student Radio

KAMP Student Radio

Tucson
undefined TOPBLUES

TOPBLUES

Tucson, Rock, Soul, Blues, Jazz
undefined Arizona Public Radio NPRArizona Public Radio NPRArizona Public Radio NPR

Arizona Public Radio NPRArizona Public Radio NPRArizona Public Radio NPR

Tucson, Pop
undefined KTGV-FM - 106.3 The Groove

KTGV-FM - 106.3 The Groove

Tucson, Pop
undefined KMXZ-FM 94.9 MIXfm

KMXZ-FM 94.9 MIXfm

Tucson, Hits
undefined KLPX 96.1 FM

KLPX 96.1 FM

Tucson, Classic Rock
undefined KGMS - 940 AM Christian Talk

KGMS - 940 AM Christian Talk

Tucson, Christian Music
undefined KFFN - ESPN Tucson

KFFN - ESPN Tucson

Tucson, Talk

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