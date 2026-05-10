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Listen to 5 radio stations in Swindon online

undefined itisnow Radio Station

itisnow Radio Station

Swindon, Rock, Country, Alternative
undefined Heart Wiltshire

Heart Wiltshire

Swindon, Pop
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BBC Wiltshire

Swindon

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