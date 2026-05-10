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Listen to 7 radio stations in Swansea online

undefined XL:UK Radio

XL:UK Radio

Swansea, Electro, Alternative
undefined I Like It Oldskool

I Like It Oldskool

Swansea, House, R'n'B, 90s
undefined Burnside Radio UK

Burnside Radio UK

Swansea, Electro, Top 40, Top 40 & Charts, Hip Hop, Pop
undefined 102.1 Swansea Bay Radio

102.1 Swansea Bay Radio

Swansea, Hits, Pop
undefined Swansea Hits Radio

Swansea Hits Radio

Swansea, 20s 30s 40s 50s 60s, 70s, 80s

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