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Listen to 45 radio stations in Regensburg online

undefined Radio Heimatmelodie

Radio Heimatmelodie

Regensburg, Schlager, German Folklore
undefined Disco-Wolf

Disco-Wolf

Regensburg, Hits
undefined Turmfunk - SSV Jahn Regensburg Fanradio

Turmfunk - SSV Jahn Regensburg Fanradio

Regensburg
undefined radio-firework

radio-firework

Regensburg, Electro, House, Chillout, Dub
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Radio Charivari Regensburg

Regensburg, 80s, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
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gong fm

Regensburg, Electro, Pop
Radio frequencies in Regensburg
ANTENNE BAYERN
103
Deutschlandfunk
95.5
egoFM
107.5
gong fm
89.7
Klassik Radio
91.1
Radio Charivari Regensburg
98.2

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