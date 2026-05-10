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Listen to 5 radio stations in Plymouth online

undefined WPLM FM - Today's Easy 99.1

WPLM FM - Today's Easy 99.1

Plymouth, Hits
undefined Ferndale Community Radio

Ferndale Community Radio

Plymouth, Pop
undefined Heart Plymouth

Heart Plymouth

Plymouth, Pop
undefined BBC Radio Devon

BBC Radio Devon

Plymouth

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