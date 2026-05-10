Skip to content
Radio Logo
Open app
Cities Oslo

Listen to 65 radio stations in Oslo online

undefined NRK Jazz

NRK Jazz

Oslo, Jazz
undefined P5 Hits

P5 Hits

Oslo, Top 40 & Charts
undefined P4 Lyden av Norge

P4 Lyden av Norge

Oslo, Hits, Top 40 & Charts, Pop
undefined Silkeveien Radio

Silkeveien Radio

Oslo, Pop
undefined NORSK POP

NORSK POP

Oslo, Pop
undefined Radio Vinyl

Radio Vinyl

Oslo, Hits
undefined KISS

KISS

Oslo, Electro, House
undefined NRK P3 Musikk

NRK P3 Musikk

Oslo, Alternative, Pop
undefined Radio ROX 90.1

Radio ROX 90.1

Oslo, Rock, Heavy Metal, Hard Rock, Indie
undefined Radio 1 HITS

Radio 1 HITS

Oslo, Hits, Top 40 & Charts, 90s

Top 100 on radio.net

Top 100 podcasts in United States

Company
Legal
Service
Apps
Social
USA
v8.22.0 | © 2007-2026 radio.de GmbH
Generated: 10/5/2026 - 3:42:28 PM
A company fromMADSACK