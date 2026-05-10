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Listen to 44 radio stations in Ludwigshafen online

undefined bigFM Apache 207

bigFM Apache 207

Ludwigshafen, Rap, Hip Hop, Pop
undefined Radio Nürburgring @ RPR1.

Radio Nürburgring @ RPR1.

Ludwigshafen, Rock, Pop
undefined RPR1. 90er Dance

RPR1. 90er Dance

Ludwigshafen, Dance, House, Pop, 90s
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RPR1. Hip-Hop

Ludwigshafen, Rap, Hip Hop, R'n'B
undefined RPR1. Country

RPR1. Country

Ludwigshafen, Country, Bluegrass, Pop
undefined RPR1. Acoustic

RPR1. Acoustic

Ludwigshafen, Chillout, Pop
undefined RPR1. Heavy Metal

RPR1. Heavy Metal

Ludwigshafen, Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Hard Rock
undefined RPR1. 2000er Pop

RPR1. 2000er Pop

Ludwigshafen, 2000s, Dance, Pop
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RPR1. 90er Pop

Ludwigshafen, Eurodance, Grunge, Pop, 90s
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RPR1. NDW

Ludwigshafen, Neue Deutsche Welle, Pop
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RPR1. Oldies

Ludwigshafen, 20s 30s 40s 50s 60s, Oldies, Rock'n'Roll
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RPR1. Chillout

Ludwigshafen, Ambient, Chillout, Lounge
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RPR1. Sommerhits

Ludwigshafen, Reggae, Samba, Rumba
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SWR4 Ludwigshafen

Ludwigshafen, Oldies, 70s, 80s, 60s
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RPR1. 80er

Ludwigshafen, New Wave, 80s, Neue Deutsche Welle, Italo Pop
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RPR1. Tanzbar

Ludwigshafen, Hits, Dance
undefined RPR1. Top50

RPR1. Top50

Ludwigshafen, Charts
undefined RPR1. Webradio

RPR1. Webradio

Ludwigshafen, Charts, 80s, Pop, 90s

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