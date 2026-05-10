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Cities Limerick

Listen to 6 radio stations in Limerick online

undefined COOL98.5 FM

COOL98.5 FM

Limerick, Rock
undefined Wired FM

Wired FM

Limerick, Hits
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Limerick City Community Radio

Limerick
undefined WiredFM

WiredFM

Limerick
undefined Irish Country Music Radio - ICMR

Irish Country Music Radio - ICMR

Limerick, Country
undefined Ballina Killaloe Local Radio

Ballina Killaloe Local Radio

Limerick, Hits, 80s, 90s

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