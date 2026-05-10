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Listen to 44 radio stations in Gelsenkirchen online

undefined Knappen Kommentar - das FC Schalke 04 Fanradio

Knappen Kommentar - das FC Schalke 04 Fanradio

Gelsenkirchen
undefined Radio Emscher Lippe

Radio Emscher Lippe

Gelsenkirchen, Pop
Radio frequencies in Gelsenkirchen
Radio Emscher Lippe
96.1

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