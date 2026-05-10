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Cities Edinburgh

Listen to 15 radio stations in Edinburgh online

undefined All Gold Radio

All Gold Radio

Edinburgh, Oldies, 70s, 80s, 90s
undefined All Country Radio

All Country Radio

Edinburgh, Country, Bluegrass, Traditional music
undefined Crucial Radio

Crucial Radio

Edinburgh, 80s, Soul, 90s
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Spanish Rock Shot

Edinburgh, Rock
undefined Forth 2

Forth 2

Edinburgh, Hits
undefined Heart Scotland East

Heart Scotland East

Edinburgh, Pop
undefined Housemasters Radio

Housemasters Radio

Edinburgh, Techno, House, Drum'n'Bass, Electronica
undefined Capital FM Edinburgh

Capital FM Edinburgh

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