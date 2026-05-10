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Listen to 7 radio stations in Christchurch online

undefined Plains FM 96.9

Plains FM 96.9

Christchurch, Hits
undefined Akaroa Radio

Akaroa Radio

Christchurch, Hits
undefined Just FM

Just FM

Christchurch, Hits
undefined The Coast Christchurch 1593 AM

The Coast Christchurch 1593 AM

Christchurch, Rock, Pop
undefined Newstalk ZB Christchurch

Newstalk ZB Christchurch

Christchurch, Talk
undefined The Hits 97.7 Christchurch

The Hits 97.7 Christchurch

Christchurch, Hits, 80s, Pop, 90s
undefined RDU 98.5 FM

RDU 98.5 FM

Christchurch, Drum'n'Bass, Alternative, Pop, Indie

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