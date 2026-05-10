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Cities Burlington

Listen to 5 radio stations in Burlington online

undefined WPEN - The Fanatic 97.5 FM

WPEN - The Fanatic 97.5 FM

Burlington, Talk
undefined WPLB 103.7 FM

WPLB 103.7 FM

Burlington, Oldies
undefined 99.3 WBTV-LP

99.3 WBTV-LP

Burlington, Electro, Alternative, Classical
undefined WCVT 101.7 The One

WCVT 101.7 The One

Burlington, Pop
undefined WEZF - Star 92.9

WEZF - Star 92.9

Burlington, Hits, Top 40 & Charts, 90s

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