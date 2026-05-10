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Listen to 4 radio stations in Benton online

undefined WCBL - The Lake Current 1290 AM

WCBL - The Lake Current 1290 AM

Benton, Oldies
undefined KAFN Arkansas Rocks FM

KAFN Arkansas Rocks FM

Benton, Classic Rock
undefined WIBK The Buckle 96.9 FM

WIBK The Buckle 96.9 FM

Benton, Country, 80s, 90s
undefined WQRL Q106.3

WQRL Q106.3

Benton, Oldies

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