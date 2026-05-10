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Listen to 12 radio stations in Belfast online

undefined BBC Radio Ulster

BBC Radio Ulster

Belfast
undefined Belfast Community Radio (WBFY-LP)

Belfast Community Radio (WBFY-LP)

Belfast, Rock, Blues, Jazz, Folk
undefined Q Radio Belfast

Q Radio Belfast

Belfast, Hits, Pop
undefined Q Radio North West 102.9

Q Radio North West 102.9

Belfast, Hits, Pop
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Eirewave

Belfast, Rock, Charts, Pop
undefined BFBS Radio Northern Ireland

BFBS Radio Northern Ireland

Belfast, Hits, Top 40, Top 40 & Charts, Pop
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Downtown Radio

Belfast, Pop

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