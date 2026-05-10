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Listen to 7 radio stations in Bayreuth online

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Radio Mainwelle

Bayreuth, 80s, 90s
Radio frequencies in Bayreuth
Radio Mainwelle
104.3

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