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Cities Barsinghausen

Listen to 4 radio stations in Barsinghausen online

Radio frequencies in Barsinghausen
Antenne Niedersachsen
103.8
BascheFM
87.7
ffn
101.9

Top 100 on radio.net

Top 100 podcasts in United States

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Generated: 10/5/2026 - 12:52:44 PM
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