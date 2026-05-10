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Listen to 15 radio stations in Bakersfield online

undefined Radio Brady

Radio Brady

Bakersfield, 80s
undefined 2BAD Radio

2BAD Radio

Bakersfield, Reggae, Ragga, Ska
undefined Radio Punjab Today

Radio Punjab Today

Bakersfield, Indian Music
undefined LocoMix Radio

LocoMix Radio

Bakersfield, Latin, Ranchera
undefined KFHL 91.7 FM

KFHL 91.7 FM

Bakersfield, Gospel, Christian Music
undefined KERI Faith & Family 1410 AM

KERI Faith & Family 1410 AM

Bakersfield
undefined KEAL Radio Lazer 106.5 and 104.3 FM

KEAL Radio Lazer 106.5 and 104.3 FM

Bakersfield, Ranchera
undefined KUZZ 107.9 FM

KUZZ 107.9 FM

Bakersfield, Country
undefined KRJK The Bull 97.3 FM

KRJK The Bull 97.3 FM

Bakersfield, Top 40 & Charts
undefined KDUV Spirit 88.9 and 100.1 FM

KDUV Spirit 88.9 and 100.1 FM

Bakersfield, Christian Contemporary
undefined Radio Visión de Dios

Radio Visión de Dios

Bakersfield, Hits, Christian Music
undefined Desert Heat Radio

Desert Heat Radio

Bakersfield, Rock, Pop
undefined KGEO-AM - ESPN Bakersfield 1230 AM

KGEO-AM - ESPN Bakersfield 1230 AM

Bakersfield, Talk
undefined KAXL - Life FM 88.3

KAXL - Life FM 88.3

Bakersfield, Christian Music
undefined KVPR Valley Public Radio

KVPR Valley Public Radio

Bakersfield, Talk

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