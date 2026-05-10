CDE AFFILIATED RADIO
Kö Radio .de
LA ESTACIÓN DEPORTIVA RADIO
FC-Radio
Sportschau - 1. Bundesliga Konferenz
FC Augsburg Fanradio - RT1 Südschwaben
AFM Radio - das FC St. Pauli Fanradio
SV Werder Bremen Live Radio
Das FCH Fanradio - das 1. FC Heidenheim Fanradio
EintrachtFM - das Eintracht Frankfurt Fanradio
Bullenfunk FM - das RB Leipzig Fanradio
Fohlenradio - das Borussia Mönchengladbach Fanradio
VfB Radio - das VfB Stuttgart Fanradio
Werkself Radio - das Bayer 04 Leverkusen Fanradio
Sportclub Live - das SC Freiburg Fanradio
05er.fm - das 1. FSV Mainz 05 Fanradio
TSG.Radio - das TSG Hoffenheim Fanradio
HSVnetradio - das HSV Fanradio
BVB Netradio - das Borussia Dortmund Fanradio
FCBAYERN.TV Webradio - das FC Bayern München Fanradio
Wölferadio - das VfL Wolfsburg Fanradio