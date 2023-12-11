Kairat Almaty vs. Levski Sofia
UEFA Champions League -
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UEFA Champions League: Live Radio Stream & Broadcast Today
Listen to the UEFA Champions League in live stream. The match Kairat Almaty vs Levski Sofia will start on August 11, 2026 at 3:00 PM.
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