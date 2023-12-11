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SportNFLSan Francisco 49ers vs. Los Angeles Chargers

San Francisco 49ers vs. Los Angeles Chargers

NFL -

-

On the radio:
KGEO-AM - ESPN Bakersfield 1230 AM
vs

-

On the radio:
KSPN - ESPN Radio 710 AM
Note: Not all stations are available outside the USA. Please try other stations if you get one of these. if you run into one.

NFL: Live Radio Stream & Broadcast Today

Listen to the NFL in live stream. The match San Francisco 49ers vs Los Angeles Chargers will start on August 21, 2026 at 2:00 AM.

NFL: Join in live with these radio stations

Los Angeles Chargers

KSPN - ESPN Radio 710 AM
KSPN - ESPN Radio 710 AM
KWKW - Tu Liga Radio 1330 AM
KWKW - Tu Liga Radio 1330 AM

NFL: More radio live streams of the matchday

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