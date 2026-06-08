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SportMajor League BaseballSan Diego Padres vs. Tampa Bay Rays

San Diego Padres vs. Tampa Bay Rays

MLB -

-

On the radio:
KWFN - 97.3 The Fan
vs

-

On the radio:
WWJB - News-Talk 1450 AM
Note: Not all stations are available outside the USA. Please try other stations if you get one of these. if you run into one.

MLB: Live Radio Stream & Broadcast Today

Listen to the MLB in live stream. The match San Diego Padres vs Tampa Bay Rays will start on August 30, 2026 at 5:40 PM.

MLB: Join in live with these radio stations

San Diego Padres

KWFN - 97.3 The Fan
KWFN - 97.3 The Fan

Tampa Bay Rays

WWJB - News-Talk 1450 AM
WWJB - News-Talk 1450 AM
WYND 1310 AM
WYND 1310 AM
WYGM 740 The Game 96.9
WYGM 740 The Game 96.9

MLB: More radio live streams of the matchday

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