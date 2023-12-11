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SportMajor League BaseballSan Diego Padres vs. Cincinnati Reds

San Diego Padres vs. Cincinnati Reds

MLB -

-

On the radio:
KWFN - 97.3 The Fan
vs

-

On the radio:
700WLW
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MLB: Live Radio Stream & Broadcast Today

Listen to the MLB in live stream. The match San Diego Padres vs Cincinnati Reds will start on September 2, 2026 at 4:40 PM.

MLB: Join in live with these radio stations

San Diego Padres

KWFN - 97.3 The Fan
KWFN - 97.3 The Fan

Cincinnati Reds

700WLW
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MLB: More radio live streams of the matchday

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