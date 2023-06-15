Ходорковский LIVE: ⚡️НОВОСТИ | ДЕЛИМХАНОВ ПРОПАЛ | ЛЕПС И БАСКОВ ЗАПЛАТЯТ ЗА «ЛЕОПАРДЫ» | ВОЕНКОР СЛАДКОВ — ПРО ПУТИНА (2023-15-06)

В спецприемнике Ростова-на-Дону после пыток умер активист Анатолий Березиков. Он расклеивал в городе листовки украинского проекта «Хочу жить» о сдаче в плен для военных РФ. Адвокат Ирина Гак ранее фиксировала у него на теле следы от электрошокера. Адам Делимханов Шредингера — депутат Госдумы, важнейший человек в чеченской иерархии — пропал. Так и не ясно — то ли он ранен, то ли убит, то ли на фронте, то ли на лужайке кадыровской резиденции. Кадыровские источники публикуют недостоверную информацию. Главный z-военкор Александр Сладков — загрустил и, кажется, разочарован во Владимире Путине. По крайней мере именно такой вывод многие сделали вот из этого прошедшего мало кем замеченным видео — Сладков пришел в эфир к Скабеевой. И кое-в-чем признался. Раздел о войне в Украине добавят в учебник истории для средней школы. В пропагандисткой версии событий, разумеется. Две мирные жительницы Украины стали жертвами российских обстрелов за последние сутки — это женщины из Донецкой и Запорожской областей. Минимум пять гражданских получили ранения. Также были ранены двое волонтеров, помогавших эвакуировать людей в Херсонской области. Один из них — иностранец. В Братске люди продолжают обращаться к медикам с симптомами отравления шаурмой. К этому моменту количество пострадавших выросло до 62 человек, из них 12 - дети. 25 любителей шаурмы госпитализированы. Очередной показательный суд над контрактником. На этот раз — в Махачкале. Военнослужащего по фамилии Свердлик приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии за оставление военной части в период мобилизации. Российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк в зоне боевых действий в Украине, по 1 миллиону рублей. Изначально с такой инициативой выступил лидер группы «Земляне» и медиа-олигарх Владимир Киселев, а позже Лепс и Басков уже сами заявили о таких намерениях. В Санкт-Петербурге с фасада административного здания бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной исчезла мемориальная доска в память о поэтессе Анне Ахматовой. На мраморной мемориальной доске изображён портрет Ахматовой и строки из поэмы «Реквием», которая связана с «Крестами». Сюда в 1939 году попал как «враг народа» сын Ахматовой историк Лев Гумилев, а поэтесса носила ему передачи. На противоположном берегу Невы, напротив «Крестов», в 2006 году Анне Ахматовой был установлен памятник. На гранитном пьедестале также высечены строки из «Реквиема». «Новости. Воздух» — ежедневная новостная программа с рассказом о самых актуальных событиях в России, Украине и в мире. Смотрите «Новости. Воздух» дважды в день по будним дням и один раз в субботу на канале Ходорковский Live и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Ведущий: Ренат ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ https://t.me/gaydynamite Дмитрий БЫКОВ: Военкоры увидели, что Путин в неадеквате. Чанышева, Симоньян, Стрелков / https://youtu.be/bIS_rzFvU-w ШЕНДЕРОВИЧ: Пережить «Изроссилование». Путин лишился Берлускони. Марафон солидарности https://youtube.com/live/BIvt1y8Vwo8 ПАСТУХОВ: Шойгу берет контроль над ЧВК. Путинские элиты колеблются? Наступление Украины https://youtube.com/live/pCmEEluolPA ХОДОРКОВСКИЙ и ПАСТУХОВ: Каховская ГЭС. Три колонны за спиной Путина. Пригожин — это Берия / https://youtu.be/yBFy6TLr81Y «КУРС»: Что делать с деньгами. Греф строит город для себя. ЦБ увидел новые риски. КОМАРОВСКИЙ / https://youtu.be/vaN-Qfn3E4k «ТРУБА»: Россияне ждут раскулачиваний. Повышение НДС. Жизнь как в «Звездных войнах». ОСМОЛОВСКАЯ-СУСЛИНА / https://youtu.be/4tHy-SVEY38 ИНОЗЕМЦЕВ: Кремль впадает в анабиоз. Каховская ГЭС. Матвиенко и коробка передач. Яйца по паспорту https://youtu.be/VjQt_vugZzE «АРСЕНАЛ»: Бронеавтомобили на войне. International MaxxPro против «ВПК-Урал». Сравнение от Асланяна / https://youtu.be/SX2wmpe4zfY АЛЕКСАШЕНКО: ЦБ ужесточил условия по ипотеке. Акционеры Газпрома считают убытки. Зарплаты не растут https://youtu.be/o1EJrYzWVJg МАЛАХОВСКАЯ: Социопат, нарцисс, трикстер. Психологический портрет Пригожина https://youtu.be/m1qVpCutqlE Блог Михаила Ходорковского: https://www.youtube.com/user/khodorkovskyru #новости #Лепс #Делимханов