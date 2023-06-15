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(13,284)(171,489)
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Правильный, комбинированный фид избранных передач, версия 3.0 More
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Правильный, комбинированный фид избранных передач, версия 3.0 More

Available Episodes

5 of 100
  • Ходорковский LIVE: ⚡️НОВОСТИ | ДЕЛИМХАНОВ ПРОПАЛ | ЛЕПС И БАСКОВ ЗАПЛАТЯТ ЗА «ЛЕОПАРДЫ» | ВОЕНКОР СЛАДКОВ — ПРО ПУТИНА (2023-15-06)
    В спецприемнике Ростова-на-Дону после пыток умер активист Анатолий Березиков. Он расклеивал в городе листовки украинского проекта «Хочу жить» о сдаче в плен для военных РФ. Адвокат Ирина Гак ранее фиксировала у него на теле следы от электрошокера. Адам Делимханов Шредингера — депутат Госдумы, важнейший человек в чеченской иерархии — пропал. Так и не ясно — то ли он ранен, то ли убит, то ли на фронте, то ли на лужайке кадыровской резиденции. Кадыровские источники публикуют недостоверную информацию. Главный z-военкор Александр Сладков — загрустил и, кажется, разочарован во Владимире Путине. По крайней мере именно такой вывод многие сделали вот из этого прошедшего мало кем замеченным видео — Сладков пришел в эфир к Скабеевой. И кое-в-чем признался. Раздел о войне в Украине добавят в учебник истории для средней школы. В пропагандисткой версии событий, разумеется. Две мирные жительницы Украины стали жертвами российских обстрелов за последние сутки — это женщины из Донецкой и Запорожской областей. Минимум пять гражданских получили ранения. Также были ранены двое волонтеров, помогавших эвакуировать людей в Херсонской области. Один из них — иностранец. В Братске люди продолжают обращаться к медикам с симптомами отравления шаурмой. К этому моменту количество пострадавших выросло до 62 человек, из них 12 - дети. 25 любителей шаурмы госпитализированы. Очередной показательный суд над контрактником. На этот раз — в Махачкале. Военнослужащего по фамилии Свердлик приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии за оставление военной части в период мобилизации. Российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк в зоне боевых действий в Украине, по 1 миллиону рублей. Изначально с такой инициативой выступил лидер группы «Земляне» и медиа-олигарх Владимир Киселев, а позже Лепс и Басков уже сами заявили о таких намерениях. В Санкт-Петербурге с фасада административного здания бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной исчезла мемориальная доска в память о поэтессе Анне Ахматовой. На мраморной мемориальной доске изображён портрет Ахматовой и строки из поэмы «Реквием», которая связана с «Крестами». Сюда в 1939 году попал как «враг народа» сын Ахматовой историк Лев Гумилев, а поэтесса носила ему передачи. На противоположном берегу Невы, напротив «Крестов», в 2006 году Анне Ахматовой был установлен памятник. На гранитном пьедестале также высечены строки из «Реквиема». «Новости. Воздух» — ежедневная новостная программа с рассказом о самых актуальных событиях в России, Украине и в мире. Смотрите «Новости. Воздух» дважды в день по будним дням и один раз в субботу на канале Ходорковский Live и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Ведущий: Ренат ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ https://t.me/gaydynamite Дмитрий БЫКОВ: Военкоры увидели, что Путин в неадеквате. Чанышева, Симоньян, Стрелков / https://youtu.be/bIS_rzFvU-w ШЕНДЕРОВИЧ: Пережить «Изроссилование». Путин лишился Берлускони. Марафон солидарности https://youtube.com/live/BIvt1y8Vwo8 ПАСТУХОВ: Шойгу берет контроль над ЧВК. Путинские элиты колеблются? Наступление Украины https://youtube.com/live/pCmEEluolPA ХОДОРКОВСКИЙ и ПАСТУХОВ: Каховская ГЭС. Три колонны за спиной Путина. Пригожин — это Берия / https://youtu.be/yBFy6TLr81Y «КУРС»: Что делать с деньгами. Греф строит город для себя. ЦБ увидел новые риски. КОМАРОВСКИЙ / https://youtu.be/vaN-Qfn3E4k «ТРУБА»: Россияне ждут раскулачиваний. Повышение НДС. Жизнь как в «Звездных войнах». ОСМОЛОВСКАЯ-СУСЛИНА / https://youtu.be/4tHy-SVEY38 ИНОЗЕМЦЕВ: Кремль впадает в анабиоз. Каховская ГЭС. Матвиенко и коробка передач. Яйца по паспорту https://youtu.be/VjQt_vugZzE «АРСЕНАЛ»: Бронеавтомобили на войне. International MaxxPro против «ВПК-Урал». Сравнение от Асланяна / https://youtu.be/SX2wmpe4zfY АЛЕКСАШЕНКО: ЦБ ужесточил условия по ипотеке. Акционеры Газпрома считают убытки. Зарплаты не растут https://youtu.be/o1EJrYzWVJg МАЛАХОВСКАЯ: Социопат, нарцисс, трикстер. Психологический портрет Пригожина https://youtu.be/m1qVpCutqlE Блог Михаила Ходорковского: https://www.youtube.com/user/khodorkovskyru #новости #Лепс #Делимханов
    6/15/2023
    11:40
  • Ксения Ларина: РДК и Легион Свобода России: о фильме П. Рузавина "РУССКИЕ РУБЯТ РУССКИХ" @mediazzzona (2023-15-06)
    👐 Мои аккаунты в социальных сетях: Facebook: https://www.facebook.com/xenialarina Telegram: https://t.me/xlarina Twitter: https://twitter.com/xlarina1 📺 Телеграм Человека без Телевизора: https://t.me/chelovekbTV Станьте спонсором канала, и вы получите доступ к эксклюзивным бонусам. Подробнее: https://www.youtube.com/channel/UCmt9BtDz7nSiau3iLWgIGBQ/join 🗣️ Задать платный вопрос в эфир: из России: https://new.donatepay.ru/@xlarina из-за рубежа: https://www.donationalerts.com/r/xlarina 🇪🇺Поддержать канал из-за рубежа: https://www.donationalerts.com/r/xlarina 🇷🇺 Поддержать канал из России: https://new.donatepay.ru/@xlarina 💵 Ежемесячные пожертвования Patreon: https://www.patreon.com/xlarina Boosty: https://boosty.to/xlarina 🅿 PAYPAL: https://paypal.me/xlarina444 ник: @xlarina444 mail: [email protected] ₿ Поддержать канал криптой: BTC Bitcoin: 3ATsXsEMHs9E84J9dPgYnixzrcNNTH9d1T ETH ERC20: 0xa4D5F4e57Bd6d625552178aEdB0aa0e00F793147 USDT ERC20: 0xAa7DCd03A30c10f2978B15bc120DFdF25FB176fA USDT BSC: 0xa4D5F4e57Bd6d625552178aEdB0aa0e00F793147 🎨 Оформление канала: Илья Карев https://www.instagram.com/sdnemsvecherom/ Подкасты передач нашего канала на проекте ЭХО: Человек без Телевизора: https://echofm.online/programs/chelovek-bez-televizora Хочу Сказать. Ларина: https://echofm.online/programs/hochu-skazat 🇺🇦 🇵🇹Ассоциация HelpToUkraine (Portugal) Благотворительный сбор для украинских беженцев в Европе: http://helptoukraine.pt/ Пожертвования на генераторы, печки, газовые плитки и пауэрбанки для жителей Украины: http://helptoukraine.pt/warm #КсенияЛарина #Ларина #Рдк
    6/15/2023
    11:09
  • Живой Гвоздь: ПМЭФ — зачем он нужен в 2023 году? Дмитрий Потапенко: Утренний разворот // 15.06.23 @PotapenkoDmitry (2023-15-06)
    Поддержать Живой гвоздь: с карт российских банков https://pay.cloudtips.ru/p/7edd7c0e с карт иностранных банков https://www.donationalerts.com/r/zhivgvozd Boosty: https://boosty.to/zhivoygvozd В Петербурге с 14 по 17 июня проходит Международный экономический форум. Можно ли даже в 2023 назвать его «международным»? Для чего он проводится по сей день и полезен ли он для российской экономики? Об этом в Утреннем развороте Ирина Баблоян и Маша Майерс говорят с предпринимателем Дмитрием Потапенко @PotapenkoDmitry Подписывайтесь на телеграм-канал Ирины Баблоян: https://t.me/IrinaBabloyan Подписывайтесь на Дмитрия Потапенко в социальных сетях: https://t.me/PotapenkoDmitry https://www.youtube.com/c/PotapenkoDmitry https://vk.com/potapenkodmitry https://www.tiktok.com/@potapenkodmitry?lang=ru Мы выпускаем новый том комикса «Спасти»! Он посвящён предводителю крестьянского восстания, одному из самых известных самозванцев в истории России Емельяну Пугачёву. Купить: https://shop.diletant.media/tproduct/243589304-335282898191-kniga-spasti-emelyana-pugachyova-tom-4 🔔 Последние новости и анонсы программ с YouTube-канала «Живой гвоздь», а также контент от наших постоянных гостей и экспертов на официальном телеграм-канале: https://t.me/livegvozd Мобильное приложение "Эха": любимые программы в формате радиоприёмника. Простой интерфейс. Работа в фоновом режиме. Расписание эфиров. Скачать: в AppStore: https://clck.ru/32FnNi в PlayMarket: https://clck.ru/32EFat Сайт "Эха": https://echofm.online (если не открывается – ссылка на рабочую версию сайта всегда есть в тг-канале ЭХО FM https://t.me/echofm_online) Подписаться на Youtube-канал Дилетант: https://clck.ru/ehYQ9 📌 Живой гвоздь в аудиоформате: Яндекс.Музыка: https://clck.ru/ehYPh Apple Podcasts: https://clck.ru/ehYPr Google Подкасты: https://clck.ru/ehYPw Магазин "Дилетант": https://shop.diletant.media/ По вопросам взаимодействия: [email protected]
    6/15/2023
    23:05
  • Майкл Наки: ВОЙНА. ДЕНЬ 477. УНИЧТОЖЕНА РОССИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ/ ЧТО С ДЕЛИМХАНОВЫМ? ПРИГОЖИН ПРОТИВ ПУТИНА (2023-15-06)
    Поддержать канал и выход новых роликов: https://www.patreon.com/macknack На линии фронта относительное затишье. ВСУ перегруппировываются для новой атаки. Однако стало известно о том, что была уничтожена одна из российских дивизий. По сообщениям Z-каналов, генерал Ахмедов приказал всех выстроить к его приезду. Солдаты ждали два часа и дождались, но не генерала, а ударов HIMARS. Те же Z-каналы сообщают о сотне погибших и немалом количестве раненых. Об этом и многом другом в свежей сводке с Русланом Левиевым Поддержать команду CIT: https://www.patreon.com/cit Следить за свежими данными CIT можно здесь: https://twitter.com/CITeam_ru https://t.me/CITeam https://t.me/csources
    6/15/2023
    35:21
  • Александр Плющев: Breakfast Show. Удар под Кременной, Делимханов Шредингера, Запрет смены пола (2023-15-06)
    Александр Плющев и Нино Росебашвили @ninorosebashvili рады приветствовать вас в нашем Breakfast Show! С нами сегодня: Олег Ицхоки, экономист Юрий Федоров, военный эксперт Настя Лотарева, спецкор русской службы BBC Сергей Ежов, журналист Рома Либеров, режиссер Послать фотку "Как правильно смотреть Breakfast Show" можно в телеграм-бот https://t.me/PlushevGalleryBot Постоянная поддержка канала подпиской на Patreon (от $3/мес) - https://www.patreon.com/plushev Постоянная поддержка подпиской на Boosty (от 400 р/мес) - https://boosty.to/plushev Разово поддержать канал трудовым рублем - https://new.donatepay.ru/@573440?goal=BS Трудовым нерублем! - https://donate.plushev.com BTC - bc1qp8kagzf9q26jj69ncd0kmgxm9lu56y92lxygn5 USDT (TRX) - TL1DqbgZ1rKehYhwPBcS4v5VoauppMn51a USDT (ETH) - 0xdB4BB555a15bC8bB3b07E57452a8E6E24b358e7F Etherium - 0xdB4BB555a15bC8bB3b07E57452a8E6E24b358e7F Dogecoin - D8ECM7RSQadXbVgTDMUjDjgYZ5r47efnZp Dash - Xk6jxA1NkvNQfFfB4scPwgzozwvfqVokj3 Litecoin - LhkNwobqVSBa3oML7yjZuSWqWkSpPn14h3 Каналы соратников: Канал Нино Росебашвили - https://www.youtube.com/channel/UCYJjcbD5RaCDLXWJROIAyAw патреон - https://www.patreon.com/ninorosebashvili Телеграм Нино - https://t.me/ninotok Канал Тани Фельгенгауэр, где выходят ее легендарные стримы и не только! - https://www.youtube.com/channel/UC0OiowQ-fTqw3Kq3bfopO_Q патреон - https://www.patreon.com/tfelg Телеграм Тани - https://t.me/tanya_f Канал Антона и Даши (РЗВРТ) - https://www.youtube.com/c/RZVRT Сайт Эха - https://echofm.online/ Твиттер Эха - https://twitter.com/echofm_online/status/1575187158671163394 Телеграм Эха - https://t.me/echofm_online Патреон Адской Белочки - https://www.patreon.com/hellishsquirrel Канал Jeeves Wooster - https://www.youtube.com/@JeevesWooster Поддержать автора Handmade-карты - https://boosty.to/alexandr19972011 #новости #прямойэфир #утреннеешоу #плющев #росебашвили #breakfastshow
    6/15/2023
    2:24:18

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Правильный, комбинированный фид избранных передач, версия 3.0
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