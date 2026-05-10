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Listen to 13 Nepali radio stations online

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Swadesh FM

Indian Music, Film & Musical, Love Songs, Folk
undefined BFBS Radio 1 Gurkha

BFBS Radio 1 Gurkha

Blandford, Hits, Top 40 & Charts, Pop
undefined Radio Audio 106.3 FM

Radio Audio 106.3 FM

Kathmandu, Talk
undefined Capital FM 92.4

Capital FM 92.4

Kathmandu, Hits, Traditional music
undefined Nepaliko Radio 88.8 FM

Nepaliko Radio 88.8 FM

Kathmandu, Traditional music
undefined Radio Annapurna Nepal

Radio Annapurna Nepal

Kathmandu, Traditional music
undefined Mero FM 93.3

Mero FM 93.3

Kathmandu, Hits
undefined Hits FM 91.2

Hits FM 91.2

Kathmandu, Hits
undefined Radio Kantipur

Radio Kantipur

Kathmandu, Folk

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