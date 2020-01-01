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RND

272 Stations in Indonesian

Rama 104.1 FM Sukabumi
Sukabumi, Indonesia / Asian
Radio Dangdut Indonesia 97.1 FM Jakarta
Jakarta, Indonesia / Asian
Paramuda 93.7 FM Bandung
Bandung, Indonesia / Hits, Pop
RRI Pro 1 Semarang FM 89.0
Semarang, Indonesia / News-Talk
Al-Manshuroh Cilacap 107.9 FM
Cilacap, Indonesia
FBI Bali Radio 91.8
Indonesia / Pop, Top 40 & Charts
Mandarin Station FM 98.3 FM
Jakarta, Indonesia / Asian
Giss Radio 101.2 FM Parepare
Pardubice, Indonesia / Pop, Top 40 & Charts
El John FM 95.9 Palembang
Palembang, Indonesia / Asian, Pop
MQ 92.3 FM Jogja
Yogyakarta, Indonesia / Islamic music
Play FM Palembang 97.5
Palembang, Indonesia / Hits, Asian
Batam FM 100.7
Batam, Indonesia / Asian, Pop
Delta FM Surabaya 96.8
Surabaya, Indonesia / Hits
Gama 90 FM Tegal
Tegal, Indonesia / Asian
Nur FM Rembang
Rembang, Indonesia / Asian
Rama 104.7 FM Bandung
Bandung, Indonesia / Asian
She Radio 99.6 FM
Surabaya, Indonesia / Hits, Pop
Delta FM Bandung 94.4
Bandung, Indonesia / Hits
Delta FM Makassar 99.2
Makassar, Indonesia / Hits, Asian, Pop, Top 40 & Charts
Delta FM Medan 105.8
Medan, Indonesia / Hits
Djati FM 103.6
Banda Aceh, Indonesia / Hits, Asian
EL JOHN 102.6 FM PEKANBARU
Pekanbaru, Indonesia / Hits
Immanuel 94.3 FM
Surakarta, Indonesia / Asian
Radio SSK 107.9 FM
Jakarta, Indonesia / Asian
RDI 102.9 FM Palembang
Palembang, Indonesia / Asian
RRI Pro 1 Denpasar FM 88.6
Denpasar, Indonesia / News-Talk
Solopos 103 FM
Surakarta, Indonesia / Asian
Global Radio Bandung 89.7
Bandung, Indonesia / Hits, Asian
Gen FM 98.7
Jakarta, Indonesia / Asian, Pop
Akurat Radio
Indonesia / Christian Music, Gospel
Amandit FM
Banjarmasin, Indonesia / Rock, Pop
Andalus Digital Radio Streaming
Surabaya, Indonesia
Argososro 93.2 FM
Yogyakarta, Indonesia / Asian
Banten Radio 95.3
Cilegon, Indonesia / Asian, World
BBM FM
Yogyakarta, Indonesia / Easy Listening
Berisik Radio
Jakarta, Indonesia / Rock, Indie
BFC-Radio
Cimahi, Indonesia / Asian
CBB 105.4 FM
Jakarta, Indonesia / Asian
CDS 104.8 FM Dumai
Dumai, Indonesia / Hits, Asian
Cek 101.2 FM Pematang Siantar
Pematang Siantar, Indonesia / Hits
Citra FM 99.7 Kendal
Kendal, Indonesia / Asian
CJDW 107 FM Boyolali
Boyolali, Indonesia / Asian
Classy 103.4 FM
Padang, Indonesia / Asian, Pop
CLASSY NetRadio Indonesia
Surabaya, Indonesia / Pop, Jazz, Easy Listening
CNS Radio
Jakarta, Indonesia / Jazz, Pop
Cosmo Female 96.1 FM Manado
Manado, Indonesia / Asian, Pop
Dairi 87.6 FM Cirebon
Cirebon, Indonesia / Hits, Pop, Top 40 & Charts
dBs 101.9 FM Banjarmasin
Banjarmasin, Indonesia / Hits
Delta FM Manado 99.3
Manado, Indonesia / Hits, Asian
Delta FM Semarang 96.1
Semarang, Indonesia / Hits, Asian