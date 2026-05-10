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GenresRockGerman Rock

German Rock radio – Listen to 42 German Rock radio stations online

undefined ROCK FM DEUTSCHROCK

ROCK FM DEUTSCHROCK

Mannheim, Rock, German Rock
undefined Backstuw Radio Daun

Backstuw Radio Daun

Daun, Oldies, Soul, Classic Rock, German Rock
undefined Deutschrock-Radio

Deutschrock-Radio

Frankfurt, Rock, German Rock
undefined Drr

Drr

Muenchberg, German Rock
undefined Auf Gute Freunde

Auf Gute Freunde

German Rock
undefined Antenne Niedersachsen - Deutsch

Antenne Niedersachsen - Deutsch

Hanover, Hits, German Rock, Pop
undefined 1A Deutsche Hits

1A Deutsche Hits

Berlin, Charts, Hits, German Rock
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