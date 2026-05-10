80s80s Funk & Soul
Vanilla Radio - Smooth Flavors
Soul Factory Radio
The Disco Paradise - Polydor
The Disco Paradise - Warner Bros.
Groove_Classics
54-funk-soul-dance
Luxfunk Dance
The Disco Paradise - Motown
HearMe.fm - Old School Funk and Soul
The Disco Paradise - BMG
SwissGroove
Djam Radio
RADIO CHANNEL ZERO
GalaxisRadio
WLXC - Kiss 98.5 FM
Radio RWL
Disco Factory
Side Radio
80s-hits-radio
Jazz de Ville Groove
Radio FunkyBreslev
Radio Onda Blu
Chicago House FM - Absolute Funk & Soul
North Sea Groove
MELODY PYRENEES
Disco Fever - von 80er 90er OLDIE ANTENNE
Red Light Jazz Radio
RADIO MILLENIUM
Exotica Radio
DIGITAL+
AQUITAINE FM
NOSTALGIE DISCO FUNK
NOSTALGIE SATURDAY NIGHT
NOSTALGIE FUNKY PARTY
NOSTALGIE FUNK
NRJ FUNKY
Radio GOODLIFE
Velvet Rhythm Radio
Groovasmique
BlackStreet Radio
Radio Caprice - Neurofunk/Technoid/Techstep
Radio Caprice - Intelligent/Liquid Funk
Radio Caprice - Funk
Los Angeles Music Festival®
Capital Jazz Radio
DocNation Radio
Napoli Lounge
Urban Legacy Radio
RMF 60s