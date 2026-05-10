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Listen to 19 radio stations in Zwickau online

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Radio Zwickau

Zwickau, Hits, Pop
Radio frequencies in Zwickau
Deutschlandfunk Kultur
104.6
ENERGY Sachsen
98.2
MDR Aktuell
91.4
Radio Zwickau
96.2

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Generated: 10/5/2026 - 5:42:37 PM
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