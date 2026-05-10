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Listen to 3 radio stations in Wilkes-Barre PA online

undefined WMGS - Magic 93 92.9 FM

WMGS - Magic 93 92.9 FM

Wilkes-Barre PA, Pop
undefined WPZX - Rock 107 105.9 FM

WPZX - Rock 107 105.9 FM

Wilkes-Barre PA, Classic Rock
undefined WKRZ - KRZ 98.5 FM

WKRZ - KRZ 98.5 FM

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