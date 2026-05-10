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Listen to 11 radio stations in Watertown online

undefined WFRY-FM - Froggy 97

WFRY-FM - Froggy 97

Watertown, Country
undefined WTOJ Magic 103.1

WTOJ Magic 103.1

Watertown, Pop
undefined WLFK 95.3 The Wolf

WLFK 95.3 The Wolf

Watertown, Country
undefined WEFX 100.7 The Eagle

WEFX 100.7 The Eagle

Watertown, Country
undefined WATN AM 1240

WATN AM 1240

Watertown, Talk
undefined WOTT 94 Rock

WOTT 94 Rock

Watertown, Rock
undefined KXLG 99.1

KXLG 99.1

Watertown, Hits
undefined WQLC Power Country 102

WQLC Power Country 102

Watertown, Country
undefined WBDR The Border 106.7

WBDR The Border 106.7

Watertown, Top 40 & Charts
undefined KDLO - Country 96.9 FM

KDLO - Country 96.9 FM

Watertown, Country, Hits
undefined WJNY - Classic FM 90.9 FM

WJNY - Classic FM 90.9 FM

Watertown, Classical

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