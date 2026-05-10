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Listen to 5 radio stations in Swift Current online

undefined The Eagle 94.1

The Eagle 94.1

Swift Current, Rock, Classic Rock
undefined Magic 97.1

Magic 97.1

Swift Current, Hits, Pop
undefined CKSW 570 Radio

CKSW 570 Radio

Swift Current, Country, Pop

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