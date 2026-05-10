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Listen to 5 radio stations in New Windsor NY online

undefined WGNY - Fox Oldies 98.9 FM

WGNY - Fox Oldies 98.9 FM

New Windsor NY, Oldies, 70s
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WXAX

New Windsor NY, Rock, Heavy Metal, Classic Rock
undefined Hudson Valley Rock Radio

Hudson Valley Rock Radio

New Windsor NY, Rock
undefined The Big 8!

The Big 8!

New Windsor NY, Rock, 70s, 80s, 90s
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CB Platam Plus

New Windsor NY, Hip Hop, Pop

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